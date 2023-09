Espulsi e partiti, ma poi tornavano ad Ancona: nuovi provvedimenti per gli "affezionati"

ANCONA - Tre espulsioni notificate dalla questura nei giorni scorsi. La prima riguarda un egiziano, segnalato diverse volte per lesioni personali nonché per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Era stato sanzionato anche per possesso di sostanza stupefacente ad uso personale. Risultato irregolare, dovrà lasciare l'Italia entro una settimana. Stesso provvedimento per un 43enne egiziano e un marocchino 33enne. Su quest'ultimo gravava già una precedente espulsione: era andato via, per poi tornare irregolarmente in Italia.