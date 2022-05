Immigrazione clandestina, pugno duro del questore: 65 espulsi in 4 mesi

ANCONA - Nei primi quattro mesi del 2022 l’Ufficio Immigrazione ha curato l’esecuzione di 65 procedure di espulsione o allontanamento dal territorio nazionale. Colpiti dai provvedimenti sono stati, in particolare, soggetti gravati da precedenti per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona e reati contro il patrimonio. L’Ufficio Immigrazione ha predisposto l’accompagnamento presso C.P.R. nazionali di 17 stranieri irregolari sul territorio nazionale, insieme all’accompagnamento in frontiera di altri 6 stranieri in esecuzione di provvedimenti espulsione.

Nello stesso periodo sono stati notificati 12 ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini comunitari. Inoltre, sono stati firmati 20 ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale. A 6 stranieri, sempre irregolari, è stato trattenuto il passaporto. Per loro c’è anche l’obbligo di firma in Questura, in attesa di essere rimpatriati con appositi voli. Sono stati, poi, accompagnati in frontiera 4 stranieri in esecuzione di provvedimenti dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno. Il questore Cesare Capocasa: «Gli stranieri clandestini e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica devono essere allontanati».

Accoglienza

Sempre da inizio 2022, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha acquisito 5.757 istanze di permesso di soggiorno e formalizzato le richieste di asilo di 287 migranti, cittadini di vari Paesi del mondo, giunti in Italia per richiedere protezione. Sono stati, poi, autorizzati 4.026 permessi di soggiorno nei confronti di stranieri aventi diritto, in particolare per motivi di lavoro e di famiglia.