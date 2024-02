Sono pericolosi per la sicurezza pubblica, il Questore firma due decreti di espulsione

I poliziotti della Questura di Ancona hanno dato esecuzione a due decreti di espulsione dal territorio nazionale, per due cittadini stranieri pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. I due soggetti, sono stati controllati durante un servizio di controllo del territorio e dopo essere stati condotti in Questura, dopo le formalità di rito, sono stati espulsi. Si tratta di un cittadino marocchino di 31 anni, gravato già da precedenti per reati in materia di stupefacenti, minaccia, resistenza a P.U., interruzione di pubblico servizio, furto e rapina e di un cittadino tunisino di 28 anni, con precedenti per furto, rapina e reati in materia di stupefacenti. Entrambi, dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio di Potenza e Bari, in attesa dell'ottenimento dei lasciapassare emessi dalle Autorità dei Paesi di origine, al fine di dare esecuzione al rimpatrio.