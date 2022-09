  «Persone pericolose», raffica di espulsioni da Ancona

ANCONA - Immigrazione clandestina, un cittadino gambiano è stato accompagnato al CPR di Bari, dopo il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Ancona in quanto persona pericolosa. Era gravato da precedenti per furto aggravato, furto con destrezza, danneggiamento aggravato, e per la violazione della legge sugli stupefacenti. Un marocchino è stato accompagnato alla frontiera aerea di Bologna dopo il provvedimento di espulsione emesso a suo carico dal magistrato di Sorveglianza di Ancona come alternativa alla detenzione in carcere. Era gravato da precedenti penali e di polizia per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale., lesioni personali, furto con destrezza, calunnia, porto d’armi o di oggetti atti ad offendere, stupefacenti, rapina impropria e per danneggiamento.





Un cittadino boliviano, irregolare sul territorio, è stato espulso per aver violato la normativa in materia di prostituzione e per aver violato più volte la legge sull’immigrazione. Un cittadino tunisino, è stato espulso, come persona pericolosa, perché gravato da precedenti in materia di stupefacenti, rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, rapina, ricettazione, furto in abitazione, danneggiamento ed evasione.