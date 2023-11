Sfruttamento della prostituzione, droga, violenza e furto. Espulsi due stranieri: dovranno lasciare il Paese

ANCONA - Nella giornata la polizia dorica ha dato esecuzione a due provvedimenti di espulsione rispettivamente a carico di uno straniero di origine nigeriana classe '87 ed uno straniero di origine tunisina classe '85.

Il nigeriano era gravato da numerosi precedenti in materia di sfruttamento della prostituzione, stupefacenti, violenza, resistenza, incendio. Il 36enne si trovava detenuto presso la Casa Circondariale “Barcaglione” dove stava scontando una pena ad 5 anni di reclusione, per associazione di tipo mafioso, in quanto appartenente all'organizzazione “mafia nigeriana”. Nelle prime ore del pomeriggio lo straniero è stato accompagnato presso il Centro per il Rimpatrio di Ponte Galeria.

A carico del tunisino invece, anch'egli recluso presso il carcere “Barcaglione”, i reati di ricettazione, furto, spendita di monete false, nonché l’emissione di numerosi provvedimenti di espulsione cui non si era riusciti a dare esecuzione in precedenza. Nel tardo pomeriggio ieri il 38enne è stato prelevato dal carcere ed accompagnato presso il CPR di Gradisca d’Isonzo.