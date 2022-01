Ricercati e irregolari, controlli in centro e al Piano: sono 5 gli espulsi dal territorio

Controllo del territorio cittadino e, trasversalmente, nazionale. Con queste prerogative la Questura di Ancona, effettuando controlli in centro e nella zona del Piano, ha firmato cinque fogli d’espulsione che preannunciano l’immediato rimpatrio di altrettanti cittadini ritenuti irregolari in Italia.

Si tratta di un trentottenne originario del Pakistan, due nordafricani noti alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, un cittadino del nord-Europa denunciato per i suoi comportamenti molesti e un cittadino trentacinquenne nato in Iraq scortato da personale specializzato fino in Slovacchia. Questo il commento del Questore di Ancona Cesare Capocasa: «La sicurezza urbana passa anche attraverso la rimozione delle forme di illegalità e immigrazione clandestina nascoste dal degrado e dall’inciviltà».