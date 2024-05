Esplosione al porto, lo scoppio causato dalle scintille venute a contatto con gas infiammabili. Chi è l'operaio ferito

ANCONA – L’allarme è stato lanciato da un collega di lavoro, che si era momentaneamente allontanato ed è così restato illeso, senza essere travolto dall’esplosione. Sarebbero state le scintille prodotte da un cannello, venendo a contatto con del materiale gassoso facilmente infiammabile, a causare la deflagrazione che ha ferito un 42enne bengalese, trasportato con urgenza in ospedale dal personale sanitario allertato dalle forze dell’ordine accorse sul luogo dell’incidente. Sulla base della ricostruzione fornita dall’operaio di origine rumena, è stato così possibile fare luce sullo scoppio avvenuto alle otto di questa mattina alla Fincantieri.

La sostanze si trovava ad un livello inferiore del piano rispetto al quale l’uomo lavorava. Le scintille prodotte, a contatto coi gas infiammabili, hanno pertanto provocato la detonazione che ha fatto saltare la copertura. L’operaio bengalese è stato così colpito dal tombino saltato a causa dell’esplosione e ferito ad un braccio. È stato subito soccorso dal collega (che per una fortunata coincidenza non era nelle vicinanze non riportando alcuna conseguenza nell'incidente): ha riportato delle ferite al braccio, ma non è in pericolo di vita.