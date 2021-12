Esplode il termocamino, ci sono dei feriti: due famiglie evacuate dalla palazzina

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte in contrada Molino, a Pollenza, per l'esplosione di un termocamino in un appartamento situato al primo piano di una palazzina. L'esplosione ha coinvolto 2 persone trasportate all'ospedale di Macerata. Sul posto anche carabinieri e 118, oltre al sindaco di Pollenza. L'esplosione ha danneggiato anche l'appartamento del piano superiore. La struttura in via precauzionale è stata resa non fruibil e le due famiglie presenti hanno trovato alloggio presso un locale messo a disposizione dal Comune.