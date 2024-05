Mostra i genitali e fa pipì davanti alle studentesse: «Lo volete?». Condannato esibizionista

ARCEVIA - Si era avvicinato alle studentesse, fuori dalla scuola e dopo aver messo le mani sui genitali si era rivolto a loro così: «Lo volete?». L'esibizionista, 61 anni, del posto, era ubriaco e si era messo anche ad urinare davanti alle ragazzine, quasi tutte minorenni. Finito a processo al tribunale di Ancona il giudice Corrado Ascoli lo ha condannato ad un anno di reclusione riconoscendo all'imputato solo uno dei due episodi per i quali era finito a giudizio per atti osceni in luogo pubblico. I fatti, relativi al 2021, si erano consumati uno l'11 novembre (quello per cui è stato condannato) e l'altro il 16 dicembre. Nel primo si sono trovate protagonista tre amiche che avevano all'epoca dei fatti tra i 14 e i 16 anni. Avevano incrociato il 61enne vicino all'istituto scolastico, davanti ad un bar, mentre aspettavano l'autobus. L'uomo aveva portato le mani ai genitali e rivolgendosi alle ragazzine aveva detto loro: «Lo volete?».

Le amiche si erano spaventate ed erano andate via. Dopo un mese il secondo episodio, in piazza Garibaldi, vicino al bar della Rocca. II 61enne si era sbottonato i pantaloni per urinar sul marciapiede e poi si era rivolto verso tre ragazze che avevano tra i 17 e i 19 anni, sedute su una panchina. A far partire la denuncia era stato il preside della scuola vicina al bar frequentato dall'esibizionista. Aveva saputo di quanto accaduto dal cugino di una della studentesse che avevano assistito ai fatti e si era rivolto ai carabinieri. Per l'episodio di dicembre il giudice ha assolto l'imputato non essendoci abbastanza prove.