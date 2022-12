Sorpresi dal buio, si perdono lungo il sentiero: paura per quattro escursionisti

Non trovano più la strada, allarme per quattro ercursionisti belgi e i loro due cani. Sono stati individuati e recuperati al Foro degli Occhialoni (Genga). Il gruppo non riusciva più ad orientarsi e ha chiamato il numero di emergenza 112 ieri sera. Il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco li hanno localizzati e recuperati. Il gruppo era stato colto dal buio della sera e nessuno dei membri ha avuto bisogno di cure mediche.