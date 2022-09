Paura per un escursionista, scivola sul sentiero e non riesce più a risalire: elicottero in volo

BELLUNO - Paura ieri pomeriggio per un escursionista di Senigallia, caduto in un sentiero di montagna in Veneto. Il Soccorso alpino di Feltre è stato attivato, verso le 14 di lunedì pomeriggio, a seguito della richiesta di un escursionista in difficoltà. Salendo il Viaz del Tavernaz, che dalla Via di Schener sale alla Malga Tavernaz, il 67enne di Senigallia, era uscito fuori dal tracciato, stava bene, ma era scivolato perdendo una scarpa.

Dalle prime informazioni si doveva trovare vicino al sentiero. Una squadra è quindi partita a piedi per individuarlo e recuperarlo, ma dopo alcune ore di cammino, una volta nelle vicinanze - un centinaio di metri più sopra - è risultato evidente che l'uomo si trovasse in realtà molto distante dalla traccia, in un punto impegnativo da raggiungere. È così intervenuto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha trovato il luogo in cui era fermo l'escursionista dalle comunicazioni che teneva in diretta con i soccorritori. Issato a bordo con 20 metri di verricello, l'escursionista è stato lasciato alla sua macchina.