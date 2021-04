Getta in strada gnocchi ripieni di viti, bloccato da 2 residenti: denunciato 85enne

Un 85enne è stato visto da una giovane coppia mentre disseminava a terra i bocconcini. Sul posto è arrivata la polizia e per lui è scattata la denuncia per maltrattamenti sugli animali

Avrebbe gettato a terra gnocchi ripieni di viti. Non c'è tregua per i cani e i loro padroni nel quartiere di Brecce Bianche. Ad avvistare l'85enne, residente in zona, due giovani a bordo dell'auto che hanno pizzicato l'ultra ottantenne mentre camminava buttando a terra le esche killer. Così hanno accelerato, sono scesi e lo hanno colto sul fatto proprio davanti alla chiesa di San Gaspare del Bufalo. I due inseguitori, proprietari di cani, hanno chiamato le forze dell'ordine. Così l'anziano è stato denunciato dalla polizia per

Sul posto è arrivata subito una pattuglia che ha raccolto le varie testimonianze. Nel frattempo davanti alla chiesa si erano radunate molte persone del quartiere infuriate per l'ennesimo episodio di insensato odio verso gli animali. Sul posto sarebbero accorse anche moglie e figlia dell'anziano per cercare di difenderlo dalla folla rabbiosa. Non è certo che l'85enne coinvolto in questa vicenda sia la stessa persona che qualche settimana fa era stato avvistato da una donna affacciata alla finestra. Aveva visto un uomo avanti con l'età mentre buttava a terra in via Crocioni dei fazzoletti ripieni di wustel con i chiodi e il suo compagno, carabiniere fuori servizio, lo aveva bloccato per chiedere spiegazioni. Sulla questione si è aperta un'indagine della procura. Ieri, poi, non appena la notizia si è diffusa, il tam tam si è scatenato sulla pagina Facebook di "Sei di Ancona se" con commenti indignati di residenti e non solo.

Avvisato dell'odioso episodio anche il referente Lav di Ancona, Massimiliano Stampella, che ha detto: «Andrò ad approfondire oggi la questione con le forze dell'ordine. Se si tratta della stessa persona dell'altra volta bisogna fare qualcosa, allontanarlo in qualche modo per impedirgli di ricompiere orribili azioni come queste».