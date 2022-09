Esche killer, l’incubo che ritorna: «Sono opera di un pazzo, fate attenzione ai vostri cani»

ANCONA- Torna l’incubo delle esche killer per i cani. Negli ultimi giorni le segnalazioni relative ai bocconi avvelenati (tendenzialmente pezzi di wurstel con delle viti all'interno) sono aumentate a dismisura sia dalle parti del viale della Vittoria sia da Brecce Bianche. Tutte zone della città in passato già interessate dal medesimo problema. Foto e testimonianze sono pervenute attraverso i social, o in maniera diretta, alle forze dell’ordine che hanno già alzato il livello di attenzione sulla vicenda tenendo a mente anche quanto accaduto negli anni precedenti.

A questo proposito, i responsabili di Lav Ancona per la tutela degli amici a quattro zampe hanno voluto lanciare un appello a tutta la cittadinanza: «Queste azioni sono opera di un soggetto malato. C’è vigliaccheria pura. Prendersela con gli animali è assurdo, non ha spiegazione. Riteniamo che serva maggior sensibilizzazione, il problema è reale. I percorsi educativi che vengono attuati sin da piccoli devono tener conto anche di queste cose». Per quel che concerne i consigli rivolti a chi accompagna i propri cani all’esterno sono sempre i soliti: «Comprate tutti la museruola, le persone malintenzionate sono troppe. Pensate a ciò che quelle viti potrebbero fare ai cani. Cosa manca? Un’adeguata cartellonistica che inviti alla prudenza, anche il Comune potrebbe aiutarci in questo».