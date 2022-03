Esche killer, ci risiamo: torna l'incubo per i cani

L’incubo esche killer per i cani è tornato. Dopo gli episodi dei mesi scorsi – con le “trappole letali” disseminate tra il Rione Adriatico e i quartieri nuovi - che avevano portato all’arresto di un uomo, nelle scorse ore l’allerta è salita in zona Tavernelle. Tra il Sì con te di via Bartolo da Sassoferrato e il cimitero sono stati ritrovati alcuni pezzi di salame con all’interno dei chiodini minuscoli che, se ingeriti, possono portare a gravissime conseguenze.

L’allarme è stato dato su alcune pagine social anconetane e, al contempo, sono state allertate le autorità. Le ricerche sono partite e, come sempre, si chiede l’aiuto anche alla cittadinanza nel segnalare tutti i comportamenti sospetti.