Esce di casa e fa perdere le sue tracce: paura per un anziano, scattano le ricerche

ANCONA – Non lo hanno visto uscire di casa, e si è allontanato facendosi così perdere le sue tracce. Spavento nel pomeriggio per un anziano, che è stato successivamente rintracciato dalle parti di via Pergolesi, mentre aveva percorso a piedi un buon tratto di strada distante dalla sua abitazione. I familiari hanno subito avvertito le forze dell’ordine ed il personale sanitario, che lo ha ritrovato in stato confusionale ed ha provveduto al trasporto presso l’ospedale regionale di Torrette.

In precedenza, la Croce Gialla aveva provveduto invece a condurre una 86enne all’Inrca: l’intervento è avvenuto attorno all’ora di pranzo in via Colombo, dove la donna è stata colta da malore molto probabilmente a causa della temperatura elevata.