ANCONA - Un muletto è caduto questa mattina nelle acque del porto, in zona Mandracchio. Secondo il racconto del conducente, miracolosamente illeso dopo aver saltato poco prima di entrare in mare, i freni del mezzo pesante avrebbero smesso improvvisamente di funzionare. Alla guida un ragazzo di 26 anni che non è più riuscito a controllare il muletto. Per lui un grande spavento ed alcune contusioni a seguito della caduta. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Ancona che lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti. Intervenuta anche la capitaneria di porto ed i vigili del fuoco per il recupero del mezzo.

