Il terreno cede per la pioggia, l'escavatore si ribalta: paura nel cantiere

L'incidente è avvenuto nell’area del cantiere per il raddoppio della variante alla Statale 16. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore per ripristinare il macchinario

Le abbondanti piogge rendono molle il terreno su cui poggia l'escavatore che, all'improvviso, si ribalta. E' quanto accaduto ieri pomeriggio a Falconara in via del Tesoro, nell’area del cantiere per il raddoppio della variante alla Statale 16.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per recuperare il macchinario. La squadra di Ancona è intervenuta con un autobotte e con l’ausilio dell’autogru. Gli uomini hanno lavorato diverse ore per rimettere il mezzo in posizione. Per fortuna non sono rimaste coinvolte persone o mezzi. Sul posto anche il Funzionario dei vigili del fuoco e la polizia locale.