In ansia per l'esame di maturità, perde il controllo ed inizia a distruggere gli oggetti in casa: arriva la polizia

ANCONA - L'ansia per l'esame di maturità gli ha fatto perdere il controllo. Lui, uno studente anconetano, ha improvvisamente iniziato a distruggere alcuni oggetti presenti in casa, per poi dare in escandescenze con la famiglia. E' quanto successo nella serata di ieri all'interno di un appartamento di Pietralacroce.

Sul posto è dovuta intervenire la polizia che ha sorpreso il ragazzo con ancora degli oggetti in mano e delle ferite agli arti superiori, causate da alcuni vetri. La madre del giovane ha raccontato ai poliziotti che il 20enne stava soffrendo di ansia per l'esame di maturità e che non aveva subito violenze dal figlio. A quel punto i poliziotti sono riusciti a calmarlo ed hanno potuto lasciare l'appartamento.