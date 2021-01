Droga nella casa occupata abusivamente, blitz dei poliziotti: giovane nei guai

La polizia ha hanno fatto irruzione in un appartamento di Ancona occupato quattro persone di origine tunisina, di cui due irregolari e uno in attesa di rilascio di permesso di soggiorno

Continua incessante l'attività della squadra Mobile di Ancona per contrastare la criminalità nel capoluogo dorico. A poche ore dal rilascio dei dati sulle operazioni nel 2020, gli agenti della sezione antidroga hanno effettuato un blitz in un appartamento occupato nella zona del Piano.

All'interno della casa gli agenti della sezione antidroga hanno ritrovato in camera da letto due involucri di eroina e tutto l'occorrente per fumarla. L'affittuario, un uomo di origine tunisina, aveva il contratto scaduto da oltre un anno e occupava l'appartamento insieme ad altre tre persone, suoi connazionali, di cui due irregolari e uno in attesa di rilascio di permesso di soggiorno.

Dei tre, tutti compresi tra i venticinque e i trent'anni, uno era colpito da misura cautelare del divieto di dimora ad Ancona per reati commessi nel capoluogo dorico, un altro era in Italia in modo irregolare e il terzo stava attendendo il rilascio di permesso di soggiorno. Il titolare del contratto dell’appartamento è stato segnalato per uso di sostanze stupefacenti. Sequestrata anche l'eroina e tutto il materiale che serviva per utilizzare la sostanza, tra cui bustine di cellophane, cannucce e carta stagnola. Per l'uomo irregolare, invece, gli agenti della squadra Mobile hanno attivato le procedure per la sua espulsione dall'Italia.