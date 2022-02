Passeggia ai giardini pubblici con addosso l'eroina: arrestato

JESI - Trovato ai giardini pubblici con dosi di eroina e diverso contante. I carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un 30enne per detenzione illegale di droga. Nella tarda mattinata, durante un normale controllo ai girdini pubblici di via Zannoni, I militari hanno fermato per accertamenti due uomini, entrambi stranieri e coetanei.

Uno di loro aveva con sé 8 dosi di eroina e diverso denaro contante. L'uomo ha tentato di disfarsi della droga, inutilmente. L’altro verrà segnalato alla Prefettura di ancona per uso personale: aveva addosso una dose di hashish di piccolissimo taglio.