Nasconde l'eroina a bordo dell'auto, i carabinieri lo fermano per un controllo e finisce nei guai

SENIGALLIA - Ieri sera i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno sanzionato un 42enne di Senigallia per uso personale di droga. L’uomo è stato controllato mentre viaggiava a bordo di un'auto in una via del centro città.

Aveva un comportamento sospetto e quindi è stato sottoposto ad un controllo più approfondito. I carabinieri hanno trovato nella sua disponibilità una dose di eroina, che l’uomo ha riferito di aver acquistato poco prima. È stato quindi segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore di droga. La droga è stata sottoposta a sequestro