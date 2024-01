Presi al casello con mezzo etto di eroina. La coppia si difende: «La droga non era nostra»

LORETO - Hanno escluso che la droga era per loro spiegando piuttosto che erano semplici corrieri che l’avrebbero trasportata per altri. Loro ci avrebbero guadagnato solo qualche dose che gli avrebbe fatto comodo perché entrambi dipendenti da sostanze stupefacenti. Così si sono difesi i due fidanzati arrestati mercoledì pomeriggio, dai carabinieri del Norm di Osimo, mercoledì pomeriggio, fuori dal casello autostradale Loreto-Porto Recanati. I militari li aspettavano all’uscita, forse avevano avuto una soffiata. Alla guida dell’automobile, una Bmw, c’era l’uomo. Sul sedile accanto la donna. È stata lei, dopo che i militari li hanno fermati per un controllo, a consegnare il quantitativo di eroina, 52 grammi. Questa mattina la gip Sonia Piermartini ha convalidato l’arresto, nei rispettivi carceri in cui sono rinchiusi (lui a Montacuto e lei a Villa Fastiggi) dopo l’interrogatorio di garanzia in cui hanno parlato. Per la misura cautelare, se confermare la detenzione in carcere o meno, la giudice si è riservata. Entrambi durante la convalida erano assistiti dall’avvocato Bernardo Becci.