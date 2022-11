Sport in lutto per Ermanno Fiocco e il club saluta lo storico dirigente: «Stavolta siamo noi a tifare per te da qua sotto»

ANCONA - Lo sport anconetnao dice addio a Ermanno Fiocco. Lo storico dirigente della Gls Dorica e molto conosciuto a Torrette è morto all'età di 70 anni sconfitto dalla malattia contro cui lottava da tempo. Proprio la Gls Dorica, club di Torrette, ha voluto rendergli omaggio: "Con la tristezza nel cuore ci stringiamo accanto alla moglie Liana, ai figli Emanuele e Nicoletta, ai parenti tutti. E pensiamo intensamente ad Ermanno, alle tante risate che ci siamo fatti insieme, ai momenti più belli vissuti al campo sportivo, alla tua sana voglia di vivere. No, non dimenticheremo tutto questo. Grazie per quanto hai saputo darci. Ora fai buon viaggio. E stai sicuro che stavolta saremo noi a fare il tifo per te da qua sotto.

Ciao Ermanno!".

Messaggio di cordoglio anche dal "cugini" dell'ASD Portuali: "Negli ultimi due anni ti sei avvicinato anche ai Dockers, con simpatia, spirito di collaborazione, voglia di aiutare e il tuo sorriso inconfondibile. E trovarti nel cammino sportivo è stata una piacevole scoperta". Funerali domani alle 10,30 nella chiesa di Torrette.