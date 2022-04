Epatite sconosciuta, 11 segnalazioni in Italia e 2 conferme: casi sospetti anche nelle Marche

ANCONA - Epatite di origine sconosciuta: sono 11 le segnalazioni relative a pazienti individuati in diverse regioni italiane, Casi sospetti, in corso di valutazione, anche nelle Marche. Lo dice, in una circolare, il Ministero della Salute riportata dall’Ansa. Il Ministero precisa che non è stato identificato finora alcun legame con il vaccino anti COVID-19.

Le segnalazioni arrivano da Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto. Rispetto al totale, solo due casi sono confermati e ad uno giudicato "possibile" è stato eseguito un trapianto. Lo stesso Ministero invita a segnalare casi sospetti.