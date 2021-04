«Condotte non in linea con il suo status, si è già rifiutato di farsi un tampone»

ANCONA - «Enzo Palladino ha rifiutato di recente di sottoporsi ad un tampone per l'accertamento dell'infezione da Sars Cov-19 in occasione di un cluster che si è sviluppato nel reparto in cui lui stesso lavora, presentando anche un ricorso all'autorità giudiziaria contro tale disposizione, ricorso poi perso con condanna alle spese». Non si è fatta attendere la risposta dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, a seguito delle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri da Enzo Palladino, l'infermiere residente a Falconara che in una lettera inviata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ribadito la sua volontà di non sottoporsi al vaccino anti-Covid, parlando addirittura di "ricatto" o "sperimentazione".

«Si reputano le affermazioni resde dal signor Enzo Palladino in contrasto con l'impianto normativo attuale e con lo status professionale che lo stesso riveste. La Direzione sta valutando le azioni da porre in essere nel rispetto della legge, del contratto di lavoro e della sicurezza delle cure».