Entra in un negozio a torso nudo e ruba prodotti, poi morde il carabiniere che lo aveva fermato: arrestato 38enne

FALCONARA MARITTIMA – Era entrato a torso nudo, dopo aver probabilmente alzato troppo il gomito, all’interno di un’attività commerciale dove si era impossessato di alcuni prodotti intenzionato a non pagarli. A fermarlo, l’intervento delle forze dell’ordine che nella serata di ieri hanno tratto in arresto il 38enne, residente nel fermano ed abitante ad Ancona. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’assunzione di bevande alcoliche, era entrato pomeriggio si era introdotto all'interno di un'attività commerciale lungo la Via Flaminia di Falconara Marittima, asportando prodotti alimentari.

È stato bloccato, proprio all'uscita del locale, dai carabinieri che erano impegnati in un mirato servizio di controllo del territorio, del centro abitato e della zona litorale. Per sottrarsi al controllo, il 38enne ha cercato dapprima di divincolarsi per poi mordere anche la mano di uno dei militari. La successiva perquisizione ha permesso di ritrovati i prodotti alimentari sottratti, che sono stati tutti restituiti alla persona offesa.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, l'uomo è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Tenenza. Il Giudice ha quindi convalidato l'arresto dell'uomo eseguito dai Carabinieri di Falconara per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, applicando nei suoi confronti la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria presso la Questura di Ancona.