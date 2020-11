Al via restyling di 37 cabine elettriche in città. Ecco le vie interessate dai lavori

Al via martedì 24 novembre nel comune di Ancona il piano di lavori di potenziamento e rinnovo tecnologico degli impianti di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica in media e bassa tensione in Italia. L'obiettivo della società è rendere il capoluogo marchigiano sempre più smart, innovativo con una elevata qualità del servizio elettrico.

«Grazie ad un imponente investimento per lo sviluppo e digitalizzazione della rete - si legge nella nota - E-Distribuzione effettuerà nel corso della fine di novembre e della prima metà di dicembre il rinnovo tecnologico di 37 cabine di trasformazione dalla media alla bassa tensione, strategiche per il sistema elettrico territoriale».

Saranno installati nuovi scomparti motorizzati e apparecchiature di ultima generazione che, insieme ad una rete di comunicazione in fibra ottica, consentiranno di effettuare un monitoraggio costante della rete e di intervenire da remoto in caso di guasto. «Con le nuove tecnologie - prosegue la nota - sarà possibile isolare il tratto danneggiato attraverso manovre in telecomando e restituire immediatamente elettricità al resto delle utenze, riducendo in questo modo i tempi di ri-alimentazione della clientela. Questi interventi consentiranno di aumentare la reattività e la resilienza della rete, anche in occasione di eventi atmosferici particolarmente rilevanti, garantendo così una migliore qualità del servizio per imprese e cittadini». L’esecuzione delle attività di restyling delle 37 cabine elettriche richiederanno per ragioni di sicurezza, alcune interruzioni temporanee del servizio, che E-Distribuzione limiterà alle tempistiche minime tecnicamente necessarie, installando laddove possibile gruppi elettrogeni. I clienti verranno informati attraverso l’affissione di avvisi nelle aree interessate dagli interventi. Nel corso di questa settimana saranno interessate alle interruzioni temporanee della fornitura di energia elettrica le zone di via Villafranca, C.so Stamira, C.so Mazzini, C.so Garibaldi, Piazza Della Repubblica, Via Torrioni, Via Oberdan, via Podesti, via Ad Alto, via Barilari, via San Martino, via Montebello, via Manzoni, via Verga, via Montagnola, via Fermo, via Gigli, via Seppilli. E-Distribuzione ricorda inoltre, di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.