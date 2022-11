Emergenza sfratti, da agosto più di 20 famiglie senza casa. Capogrossi: «Numeri importanti, ma li stiamo gestendo»

ANCONA - Più si accentua la crisi da caro vita, più aumentano i casi di famiglie in forte difficoltà che non riescono a fare fronte alle spese quotidiane per il mantenimento del proprio nucleo. E tra le voci che ne risentono maggiormente, quella degli affitti è sicuramente sul podio. E quando non si riesce più a rispettare le scadenze e i pagamenti si ammucchiano, succede che si arriva all’ultima e irreversibile soluzione: lo sfratto.

I dati

Dalla fine del 2014 il Comune di Ancona ha preso in carico 41 nuclei familiari colpite da sfratto, per un totale di 150 persone. Ma il dato davvero allarmante riguarda l’ultimo anno: da agosto sono più di 20 le famiglie che si sono rivolte ai servizi sociali del Comune per richiedere assistenza e supporto. In pratica in un solo anno si è raggiunto il 50% della criticità accumulata dal 2015 ad oggi. «Sono numeri importanti, non c’è dubbio - commenta l’assessore ai servizi sociali del Comune di Ancona, Emma Capogrossi -, ma stiamo gestendo tutti i casi che ci sono stati sottoposti».

Gli strumenti

Il Comune ha la possibilità di mettere in campo alcuni strumenti ad hoc per fare fronte all’emergenza: «dai più semplici contributi - spiega l’assessore Capogrossi - alle forme di accoglienza temporanea come la coabitazione in alcuni alloggi presi dal patrimonio comunale». Tutto ciò «in attesa di accompagnare il nucleo familiare in difficoltà - specifica l’assessore - verso un alloggio di emergenza o fino al bando per l’edilizia pubblica convenzionata». In un solo concetto: «nessuno deve restare indietro - assicura Capogrossi - bisogna evitare in tutti i modi che le persone si trovino senza una casa».