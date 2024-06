Vaccini bluff, Luchetti perde il ricorso dopo la sospensione. Non può tornare al lavoro

ANCONA - Dopo lo scandalo dei vaccini buttati via, simulando le inoculazioni ai pazienti, consenzienti di fingere l’avvenuta iniezione, l'infermiere Emanuele Luchetti era stato sospeso dall’azienda sanitaria, ma lui rivendicava il posto e ha fatto ricorso al tribunale del Lavoro per essere reintegrato. Il suo ricorso però è stato respinto. Ieri è arrivata la decisione del giudice Andrea De Sabbata che si è pronunciato a favore dell’Ast di Ancona per la decisione presa. Corretta la procedura dell’azienda quindi Luchetti non tornerà al suo posto. L’infermiere, 52 anni, falconarese, non è stato licenziato ma solo sospeso senza stipendio. La vicenda dei vaccini bluff è quella dell’hub Paolinelli della Baraccola, dove tra novembre 2021 e gennaio 2022 avrebbe buttato via un centinaio di dosi, in cambio di denaro, invece di inocularle ai pazienti consenzienti. Dopo la sospensione aveva presentato ricorso con i suoi avvocati, Paolo Campanati e Marta Balestra. L’Ast Ancona era rappresentata all'avvocato Antonio Dimatteo.

La vicenda giudiziaria che riguarda da vicino Luchetti è quella esplosa a gennaio del 2022, dopo una indagine della squadra mobile denominata "Euro Green Pass" e partita a seguito di un esposto fatto da un medico che si era accorto che l'infermiere prendeva accordi con i pazienti per fingere di fare loro il vaccino. In cambio avrebbe preso denaro. L'infermiere era stato arrestato. Per i finti vaccini al Paolinelli Luchetti è stato condannato anche di recente dalla Corte dei Conti delle Marche, per danno erariale. Dovrà pagare alle casse pubbliche 8.329.24 euro, pari al valore delle dose buttate vie e al lavoro di quei giorni. Il 52enne è finito sotto inchiesta al tribunale ordinario, per peculato, corruzione e falsità ideologica e rischia un processo. La Procura ha chiuso le indagini preliminari a giugno dello scorso anno e deve ancora pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio o meno per lui e altri 76 indagati.