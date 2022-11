Elis Marchetti lascia l’Osteria della Piazza. In arrivo un’attività gestita da imprenditori cinesi

ANCONA - «E’ stata una decisione dolorosa - ammette lo chef Elis Marchetti - ma non riuscivo più a conciliare le tante attività». Dopo mesi in cui il ristoratore ha cercato il modo di poter salvare il ristorante dove ha mosso i primi passi da imprenditore del settore, ha scelto di voltare pagina e guardare al futuro. Ma il locale non resterà un buco nero nel cuore del rione del Piano. Infatti, da voci che si rincorrono nell’ambiente, sembrerebbe che la proprietà delle mura sia a buon punto nella trattativa con un gruppo di imprenditori cinesi. Notizia che lo stesso Marchetti tende a smentire: «onestamente non ne so nulla» dice lo chef. Ma vista la presenza massiccia di attività asiatiche nella zona, il rumor intorno alla prossima apertura per mano di imprenditori cinesi non sembrerebbe così irreale.

La storia

Elis Marchetti aprì l’Osteria 16 anni fa. «Fu il mio primo passo da imprenditore della ristorazione - racconta - investii mezzo milione di euro». Una cifra esorbitante per un giovane allora poco più che trentenne. Di gavetta Elis ne aveva già fatta tanta, ma all’epoca era totalmente digiuno di esperienze alla guida di locali. Ma il know how acquisito e l’indiscussa capacità lo hanno presto portato a raggiungere tutti gli obiettivi che si era prefissato. Dall’Osteria della Piazza Elis è arrivato a gestire anche il ristorante del Conero Golf Club. E nel frattempo è approdato anche alla tv. Tante le partecipazioni e le conduzioni. In ultimo quella al fianco della conduttrice Elisa Isoardi nel programma “Vorrei dirti che” in onda la domenica su Rai2.

I progetti

Si è chiusa una porta, quella dell’Osteria della Piazza, e davanti ad Elis Marchetti continuano ad aprirsi portoni dietro ai quali si celano nuovi progetti. In primis in ambito ristorativo: «chiariamo, non ho intenzione di avviare altre attività - precisa lo chef - ma impreziosire quello che sto già facendo». Parole sibilline su cui Marchetti non vuole addentrarsi per non svelare le sue prossime mosse, ma assicura che non starà di certo con le mani in mano. Anche perchè non sarebbe da lui. «Posso dire che all’orizzonte ci sono importanti progetti con il mondo dell’industria e degli eventi - si sbottona lo chef - e poi proseguirò con la televisione. Di più, per ora, non posso dire».