Perde conoscenza mentre risale lo stradello, paura per una ragazza: arriva l'eliambulanza

ANCONA - Perde conscienza mentre risale lo stradello di Mezzavalle, paura per una ragazza nel pomeriggio. La giovane è stata raggiunta dal personale del gommone di salvamento di Portonovo per i primi soccorsi, poi è arrivata anche l'eliambulanza del 118 che l'ha portata in ospedale per accertamenti.

La ragazza ha ripreso conoscenza autonomamente dopo pochi minuti. Lamentava però forti dolori allo stomaco e i medici hanno scelto di accompagnarla a Torrette per controlli.