«Elicottero della polizia in volo su Marcelli, che succede?», bagnanti con il naso all’insù: giornata di controlli

NUMANA - Elicottero in volo su Marcelli e Numana ieri mattina. Un’operazione speciale? No. Il sorvolo era dovuto alla nuova giornata di controlli straordinari nell’ambito del Progetto “Estate insieme in sicurezza”. I luoghi vacanzieri sono stati sorvegliati dal dispositivo di sicurezza integrata ed interforze disposto dal questore Cesare Capocasa, come concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, su sollecitazione del Prefetto. Il dispositivo di “sicurezza partecipata” ha garantito il presidio dei luoghi di interesse rafforzando gli ordinari servizi di controllo del territorio.

In particolare, nel Comune di Numana, durante le ore serali e le prime ore notturne, il personale della Questura, l’Arma di carabinieri, e della Polizia locale e Provinciale hanno presidiato Piazza Miramare di Marcelli e le zone circostanti. Per tutto il fine settimana appena trascorso, sono andati avanti i controlli straordinari da parte di tutte le articolazioni della Polizia di Stato. Sono 600 le persone identificate e oltre 150 i veicoli controllati dagli operatori della Questura. Oltre all’impegno sul territorio per i controlli intensificati, la Questura di Ancona ha voluto realizzare un’iniziativa di prossimità e sicurezza, al fine di manifestare la presenza efficace e vicina delle Forze di Polizia.

In piazza Miramare, a Marcelli, il personale del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per le Marche e l’Abruzzo ha illustrato ai cittadini e turisti le attività di indagine, repertazione e ricerca. In spiaggia sono arrivati anche gli acquascooter della Polizia di Stato, impiegati nelle operazioni di pronto intervento in situazioni d’emergenza in mare e in attività di controllo e sicurezza. I bagnanti hanno dunque potuto ammirare da vicino i mezzi ed ascoltare spiegazioni da parte degli agenti impiegati nel servizio in mare.