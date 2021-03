Quarantenne scomparso, ricerche in corso dall'alba: elicottero sulla città

L'uomo non è rincasato ieri sera, ricerche palmo a palmo dall'alba. Sulla città vola anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco

Quarantenne scomparso da ieri sera, ricerche in corso dall’alba in tutta la zona di Pietralacroce. I vigili del Fuoco stanno battendo palmo a palmo l’area di via Santa Margherita con squadre di Ancona, Osimo e Senigallia. Impegnato anche il personale del distaccamento porto e delle unità cinofile insieme alla Protezione Civile, polizia, vigili urbani e Capitaneria di Porto.

Secondo quanto è stato possibile apprendere finora l’uomo, di circa 40anni e residente a Senigallia, non è rientrato a casa.