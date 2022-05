Scontro tra due ciclisti, paura per un settantenne: interviene l’eliambulanza

PIANELLO VALLESINA- Paura tra i presenti per uno scontro ieri pomeriggio (5 maggio) tra due uomini, uno di 73 e uno di 35 anni, in sella alle loro bici dalle parti di via Trento. Entrambi sono rimasti feriti tanto da richiedere, dopo l’allarme lanciato dai passanti, l’arrivo dell’eliambulanza del 118.

La situazione più delicata è quella del ciclista più anziano che, cadendo ma rimanendo sempre cosciente, ha riportato un trauma cranico (trasportato a Torrette in codice rosso) nonostante indossasse regolarmente il caschetto. Il più giovane, invece, è stato portato in ospedale per via di alcune escoriazioni. Sul posto anche l’automedica, la Croce Verde e i carabinieri di Jesi per i rilievi.