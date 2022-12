Elezioni Falconara, l’avvocato Annavittoria Banzi candidata sindaco del centrosinistra

FALCONARA - Il nome circolava nell’aria ma oggi è stato ufficializzato. Sarà l’avvocato Annavittoria Banzi, la candidata sindaco alle prossime elezioni comunali per la coalizione di centrosinistra: Pd, M5S e liste civiche CiC/Fbc e Siamo Falconara. «Fin dal 2018 ci siamo mossi ed abbiamo lavorato insieme per contrastare l’attuale maggioranza che sostiene il sindaco Signorini - dice in una nota la coalizione - proponendo idee concrete per la risoluzione dei problemi della città. Nell’ultimo anno questo lavoro si è focalizzato su un percorso che ci porterà uniti alle elezioni amministrative del 2023. L’avvocato Annavittoria Banzi, conosciuta personalmente da molti componenti dei nostri gruppi, rappresenta la scelta condivisa di dare un messaggio nuovo alla città, un messaggio di unità da oggi e in vista delle prossime elezioni».

La candidata rappresenta per tutto il gruppo una scelta volutamente non vincolata a partiti e/o movimenti, bensì espressione della società civile. «Una persona che riteniamo sia riferimento per molti fra coloro che non si riconoscono negli schieramenti classici - continua il gruppo - e che, con le sue capacità, garantisce un programma per la città che si caratterizzerà per la necessità di prendersi cura di essa e della comunità, con una concretezza che fino ad oggi è mancata. Nei prossimi mesi vedrete che insieme a Annavittoria esprimeremo concretamente ciò che riteniamo sia necessario per migliorare la qualità della vita di chi vive nella nostra città, sotto ogni punto di vista». Una città che presenta problematiche complesse, dall’ambiente alla salute. «Intendiamo aumentare la capacità attrattiva della città - prosegue il gruppo - per contrastare il continuo calo della popolazione e conseguente invecchiamento della medesima vanno create nuove opportunità. Abbiamo una conoscenza approfondita di tutti i quartieri della città, ma riteniamo occorra sviluppare una modalità di confronto con i cittadini che non sia finalizzata solo alla campagna elettorale ma a capire le principali e più urgenti azioni da introdurre per la risoluzione di alcuni specifici problemi. Insieme ad Annavittoria vogliamo rappresentare alla comunità falconarese l’opportunità di un cambiamento per tutti noi necessario. Per far sì che ciò possa accadere sappiamo che potremo contare sulla macchina comunale: il personale amministrativo e tecnico ha grandi competenze, rappresenta un bene prezioso, da valorizzare ulteriormente. Siamo consapevoli che dei tanti problemi della città la maggior parte non sono risolvibili in un giorno, ma proprio per questo si deve agire con strategie che portino nel tempo a nuove prospettive di sviluppo». Attenzione ai giovani, maggiore trasparenza sulle scelte amministrative attraverso il coinvolgimento delle associazioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali gli altri punti del gruppo.