Droga nelle scuole: la polizia intensifica i controlli

ANCONA- Prosegue anche con il nuovo anno il progetto “Educhiamo Insieme alla Legalità”, realizzato dalla Questura di Ancona in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale. L’iniziativa, che coinvolge gli studenti di numerosi Istituti Scolastici di Ancona e provincia, prevede la partecipazione dei poliziotti, in particolare i poliziotti di quartiere e delle unità cinofile, presenti 3 volte durante la settimana presso le scuole. Molti incontri si svolgono anche negli Istituti Scolastici dei Comuni di competenza territoriale dei Commissariati distaccati di Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano, con una serie di incontri di educazione alla legalità, destinati agli studenti di ogni ordine e grado.Tra le tematiche affrontate: bullismo e cyberbullismo, contrasto alla violenza di genere e ad ogni forma di discriminazione, funzionamento dell’app YouPol, contrasto all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Proprio per prevenire lo spaccio tra i giovanissimi, oltre alle lezioni ed agli incontri, i poliziotti sono costantemente presenti durante l'ingresso e le pause fuori dagli Istituti scolastici.

Recentemente, nel corso di questi incontri, i poliziotti di quartiere e le unità cinofile hanno rinvenuto sostanze stupefacenti nei pressi di alcune scuole. Per questo motivo, il Questore Capocasa ha intensificato l'attività di prevenzione e repressione, incrementando ulteriormente la presenza dei poliziotti, sia in divisa che in borghese. In particolare un giovane studente trovato in possesso di 4,5 grammi di hashish è stato arrestato. «Esserci sempre vuol dire anche garantire la presenza costante tra i giovani, per evitare fenomeni di disagio giovanile, ma anche prevenire e reprimere attività di abuso e detenzione di sostanze stupefacenti- afferma il Questore-. La presenza dei poliziotti serve a garantire vicinanza ai giovani e ad avere un punto di riferimento al quale potersi rivolgere».