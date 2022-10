Naso all’insù per l’eclissi parziale di Sole. Quella totale sarà visibile da Ancona nel 2081

ANCONA - E’un fenomeno del tutto naturale, ma sempre di grande fascino. L’eclissi di Sole, seppure frutto del normale allineamento tra Terra, Luna e Sole, ha sempre generato fantasie al limite della narrazione hollywoodiana. Ed è per questo che ad esserne particolarmente attratti sono i più piccoli. Tanto che stamattina all’Osservatorio Astronomico di Ancona saranno in visita le classi della scuola elementare di Pietralacroce.

L’osservazione

L’apertura al pubblico dell’Osservatorio è prevista per le 11, mentre l’inizio del fenomeno è atteso per le 11,20 quando il disco lunare inizierà il primo contatto con quello solare. Il picco massimo del fenomeno avverrà intorno alle 12,20 con una copertura del Sole del 16%. «Ci stiamo organizzando per rendere l’osservazione fruibile da più persone possibile - afferma il Presidente dell’Associazione Marchigiana Astrofili Osservatorio Astronomico di Ancona, Davide Ballerini -. Nello specifico ci attrezzeremo con l’immagine in proiezione». Ovvero: il telescopio sarà collegato ad uno schermo posto al di fuori dell’Osservatorio, in modo da rendere visibile il fenomeno nella sua interezza anche a chi si trova in fila in attesa di poter poggiare lo sguardo sull’obiettivo del telescopio. «Inoltre saremo collegati con il Solar Dynamic Observatory della Nasa per permettere al pubblico di osservare le immagini dell’eclissi totale» spiega Ballerini.

L’eclissi totale

La fascia d’ombra generata dalla copertura totale del disco lunare su quello solare sarà visibile dall’India, Nepal, Russia (dove ci sarà il massimo dell’effetto di buio), in Groenlandia e in Islanda. Una fascia dell’ampiezza di 200km in cui si potrà osservare l’oscuramento totale del Sole. La prossima eclissi parziale visibile dall’Italia sarà ad agosto 2026 «e sarà addirittura del 60-70% - specifica Ballerini - mentre la prossima eclissi totale visibile dall’Italia avverrà nel 2081». A 120 anni dalla precedente che fu nel 1961.

Le precauzioni

Quando si osserva il Sole per un tempo prolungato bisogna sempre fare molta attenzione. «I raggi solari sono molto pericolosi - raccomanda Ballerini - dunque è bene premunirsi sempre di appositi filtri speciali, come quelli che utilizziamo noi all’Osservatorio, per non incorrere in danni alla vista».