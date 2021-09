La bici si rompe ed il piccolo ciclista finisce in lacrime, in suo soccorso gli agenti con l'e-bikes

Salvataggio di un piccolo ciclista, poco più che undicenne, in panne in via Piave. La bici gli era stata appena regalata dai genitori e avrebbe dovuto usarla per andare a scuola nei prossimi giorni. Purtroppo per lui la catena è uscita e, disperato ed in lacrime,ha temuto di averla rotta definitivamente. Sul posto è intervenuta la pattuglia bikes della Polizia Locale che, comunque dotata di tutti gli attrezzi anche per l’emergenza in bici, ha potuto risistemare la due ruote, togliergli le lacrime dal volto e restituirgli il sorriso.

La positiva esperienza di agenti di prossimità della pattuglia in e-bike della Polizia Locale di Ancona è stata protagonista questa mattina del convegno di apertura del “Civitanova Bike Festival” in programma fino al 5 settembre prossimo. Sin dall’aprile scorso la Polizia Locale dorica aveva ufficialmente attivato il servizio di pattugliamento con e-bikes del territorio comunale, coinvolgendo 4 agenti che su base volontaria avevano deciso di far parte di questo nuovo gruppo di lavoro. «Miriamo ad un rapporto diretto con i cittadini – ha detto nel corso del convegno la Comandante Rovaldi - il servizio deve e vuole essere un servizio di prossimità, atto a garantire la convivenza civile tra le persone nel rispetto delle regole. E di certo se necessario anche elevando sanzioni, come di fatto avvenuto negli scorsi mesi. Non solo quindi più efficacia nel controllo delle aree verdi ma anche la possibilità di muoverci in maniera più agile, ed ecosostenibile, nelle strade del centro storico. I parchi poi, non sono fruiti solamente da mamme con bambini, ma molto spesso sono ritrovi di giovanissimi che, non di rado, si divertono a vandalizzare le attrezzature presenti».