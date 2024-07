Anziana trovata a terra in strada e un uomo centrato da un'auto: due persone all'ospedale

ANCONA- Un’anziana di 88 anni è stata trovata riversa a terra in piazza Cavour, angolo corso Mazzini. Il primo a soccorrerla è stato il presidente della Croce Gialla Alberto Caporalini, di passaggio in quella zona. Il fatto è accaduto questa mattina intorno alle 9:30. Chiamato il 112, sul posto sono giunti una pattuglia dei carabinieri e la polizia locale, mentre l’ambulanza della Croce Gialla ha trasportato la donna all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. La dinamica di quanto successo è in fase di ricostruzione: sembrerebbe che l’anziana possa essere stata urtata da un autobus.

Poche ore più tardi, la Croce Gialla è intervenuta anche in via Marconi, per un investimento nei pressi della rotatoria. Un uomo di origine cinese di 45 anni è stato colpito da un’auto mentre stava attraversando la strada. Sul posto anche l’automedica e la polizia locale. Il 45enne è stato trasportato al nosocomio regionale in condizioni non gravi.