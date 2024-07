Doppio intervento della Croce Gialla in spiaggia: due donne all'ospedale

ANCONA- Due donne sono state soccorse quest’oggi a Portonovo dalla Croce Gialla. Il primo intervento ha riguardato una sessantenne che, rovinata a terra, ha riportato un trauma ad una gamba. La signora è stata portata dalla Croce Gialla all’ospedale di Osimo. I soccorsi sono scattati poi successivamente per una donna alla spiaggia della Vela. La signora si trovava in un capanno di legno quando è stata colpita dal crollo di un ramo. Ferita alla testa, è stata portata in barca fino al molo, dove ad attenderla c'era un'ambulanza della Croce Gialla che l'ha traferita all’ospedale di Torrette con un codice di meda gravità.