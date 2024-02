La scoperta ha portato i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti procedendo alla perquisizione dell’abitazione del giovane. All’interno della casa, i militari hanno quindi trovato oltre due chili di sostanza stupefacente, che avrebbe fruttato circa 40mila euro qualora fosse stata successivamente divisa e venduta: 1,9kg di hashish, 122 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. Nell’ambito della perquisizione, è stato anche sequestrato denaro contante per un totale di 8750 euro, verosimilmente derivante dall’attività di spaccio. Il 23enne è stato pertanto arrestato e messo agli arresti domiciliari.

La scoperta effettuata dai Carabinieri di Monte San Vito, che hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione di un 23enne trovato in macchina con alcuni grammi di sostanza stupefacente

Fermato per un controllo, in casa aveva oltre due chili di droga e quasi 10mila euro in contanti