Controlli in spiaggia, nel sottopasso con la droga: segnalati due giovani

Si trovavano nel sottopasso di Villanova, a pochi passi dalla spiaggia, quando i carabinieri della Tenenza di Falconara ieri mattina li hanno beccati con pochi grammi di marijuana (8 in totale) nelle tasche.

Due uomini di origine nigeriana di 23 e 30 anni sono stati segnalati in Prefettura vista la modica quantità di droga mentre per il 30enne irregolare sono state avviate le procedure di esplusione dall'Italia. I loro movimenti sospetti hanno subito attirato l’attenzione dei militari che hanno subito bloccato la coppia per controllarli. Al termine di perquisizione personale, sul duo è stata rinvenuta sostanza stupefacente. Nascondevano 2 e 6 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata ed entrambi sono stati proposti per il foglio di via obbligatorio dal comune di Falconara per 3 anni.