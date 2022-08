Droga in auto e ubriachi molesti in giro: serata movimentata in centro

SENIGALLIA - Gli agenti hanno arrestato un 35enne straniero da tempo presente a Senigallia, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Aveva a suo carico un provvedimento definitivo di condanna per reati contro la persona. Numerosi sono poi stati i controlli nei luoghi frequentati dai giovani. Gli agenti della Squadra Volante, la scorsa notte, hanno controllato un 20enne lombardo in vacanza. Aveva un involucro di hashish., è stato segnalato alla Prefettura e gli è stata ritirata la patente di guida. Nel corso di un controllo in zona ospedale, gli agenti hanno fermato per un controllo anche due 20enni pesaresi. Il conducente dell’auto aveva una quantità piccola di hashish. Anche lui è stato segnalato. Nel corso di un altro controllo, poi, gli agenti hanno perquisito due 18enni, lombardi, uno dei quali aveva diversi grammi di hashish.

Sempre nella serata di ieri nei pressi di ponte Garibaldi i poliziotti hanno sanzionato e allontanato un uomo ubriaco che molestava i passanti. Per un altro ubriaco, 40enne veneto, è stato necessario l’intervento del 118 a causa dei comportamenti aggressivi. E’ stato denunciato.