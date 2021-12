Droga nei treni, il fiuto di Margot mette nei guai due viaggiatori: hashish sequestrato

In due distinte occasioni “Margot”, il del cane antidroga dei cinofili della Polizia di Stato, ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente fiutando i viaggiatori scesi dai treni regionali in arrivo nella stazione di Fabriano. Gli operatori della Polfer di Fabriano e i cinofili del Distaccamento di Ancona, nelle ultime ore hanno effettuato numerosi controlli ai viaggiatori in arrivo e partenza dallo scalo fabrianese.

Un ragazzo di 19 anni prima e una donna di 51 poi, entrambi italiani, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish. Nel primo caso, oltre alla sostanza, suddivisa in piccole “palline” già confezionate, è stato sequestrato anche un bilancino di precisione. Il giovane è stato denunciato in relazione alla presunta detenzione ai fini di spaccio. La donna invece è stata segnalata alla Prefettura per il possesso dello stupefacente per uso personale.