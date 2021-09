Sviene dietro i cassonetti: aveva una siringa accanto a sé

Scoperto dietro un cassonetto dell'immondizia un uomo di 46 anni privo di sensi. A terra, accanto a lui, i soccorritori della Croce Gialla di Ancona hanno trovato una siringa, presumibilmente utilizzata per iniettarsi l'eroina. L'episodio è acccaduto ieri pomeriggio in piazzale Camerino.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno visto l'uomo svenuto a terra. All’arrivo dei soccorritori il 46enne si è ripreso e sono stati loro a notare una ferita lungo l’avambraccio e una siringa spezzata in terra. Dalle prime ipotesi sembra che non abbia fatto in tempo a sfilarsi l'ago dal braccio quando avrebbe accusato un malore. Prestati i primi soccorsi, è stato poi accompagnato al pronto soccorso di Torrette per gli accertamenti del caso. Non sembrerebbe in pericolo di vita.