Droga in auto e quasi mille euro nascosti dietro il quadro della camera, arrestato uno studente

ANCONA - La droga era in macchina, i soldi probabilmente proventi di spaccio erano invece dietro il quadro della camera da letto. Nei guai uno studente 20enne, arrestato oggi dalla squadra Mobile della polizia. Gli agenti hanno trovato un panetto di hashish di circa un etto in macchina. In casa sono stati trovati altri 20 grammi di marijuana divisa in tre involucri oltre al materiale per il confezionamento. Dietro un quadro collocato nella camera da letto, gli agenti hanno trovato una busta con 970 euro, sequestrati in quanto ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato collocato ai domiciliari in attesa della convalida.