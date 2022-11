Sorpresa mentre spaccia, nasconde la droga nei vestiti: arrestata una donna di 33 anni

SENIGALLIA - Era in zona stadio quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno visto in diretta che spacciava una dose di droga. Per sfuggire al controllo la donna, 33 anni, ieri ha cercato di nascondere la cocaina addosso ai vestiti che portava ma non le è servito. I militari l?hanno trovata. I carabinieri hanno deciso di perquisire la casa dove la donna vive e hanno trovato altra droga, 3,50 grammi. Per la 33enne sono scattate le manette per spaccio. In casa c?era anche il materiale per il confezionamento. Tutta la droga è stata sequestrata, mentre la donna è stata messa ai domiciliari fino a questa mattina quando in tribunale ha convalidato l?arresto.