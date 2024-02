Fermato con la droga, la madre lo aiuta a disfarsene: lui vivrebbe di spaccio

ANCONA - Prima lo trovano con la droga, nascosta anche in casa e buttata via nel giardino con la complicità della madre, poi emerge che il giovane vivrebbe proprio dei ricavi dallo spaccio. Per questo il questore Cesare Capocasa ha emesso nei confronti di un minorenne un avviso orale, un avvertimento a cambiare condotta o verranno prese su di lui provvedimento più severi. Il dispositivo è stato emesso dopo un fatto recente che ha visto il ragazzino fermato e controllato dalla polizia. Il minore era in compagnia degli amici quando, avvistata la pattuglia, ha cercato di cambiare strada. Questo ha insospettito gli agenti che lo ha raggiunto e perquisito. Il minorenne ha cercato di disfarsi di due involucri di cellophane contenente hashish. I poliziotti hanno subito raccolto la droga e identificato il ragazzino. Addosso, all'interno del giubbino che indossava, aveva altra sostanza stupefacente dello stesso tipo. Così è scattata la perquisizione a casa, dove il minorenne abita con la madre. Entrati nell’abitazione il giovanissimo ha confessato che aveva altra droga nel suo armadio, in camera. I poliziotti hanno controllato ma l’hashish non c’era. La madre se ne era disfatta, con estrema abilità, poco prima che gli agenti varcassero la porta dell'abitazione.

Aveva gettato la sostanza nel giardino. La droga è stata recuperata e madre e figlio denunciati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. «I minori sono i cittadini di domani - ha commentato il questore Cesare Capocasa in merito al provvedimento emesso -.È nostro precipuo compito e dovere attuare tutte le misure opportune per garantirne lo sviluppo più corretto ed eventualmente il recupero. In uno sforzo comune per contrastare il disagio giovanile ed eliminare quelle sacche di criminalità che attentano alla sicurezza pubblica».