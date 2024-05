Spaccio di hashish nel piazzale, arriva il cane antidroga Hermes. Scattano arresto e sequestri

JESI - Nella serata di ieri, intorno alle 18:00, la polizia ha arrestato un tunisino di 20 anni durante una serie di controlli presso la fermata degli autobus di piazzale Partigiani. L'operazione, condotta sotto il comando del Dirigente Vice Questore Dr. Paolo Arena, ha portato alla luce un caso di spaccio di stupefacenti.

I poliziotti hanno notato il giovane che consegnava una banconota da 10 euro a un connazionale, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. Con l'aiuto dell'unità cinofila, il giovane è stato sottoposto a controllo, durante il quale il cane antidroga Hermes ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti addosso al giovane. La successiva perquisizione ha rivelato un involucro contenente 31 grammi di hashish, nascosto nella tasca dei jeans del giovane. La banconota utilizzata per la transazione è stata sequestrata come provento dell'attività di spaccio. Ulteriori indagini hanno portato al ritrovamento di una dose aggiuntiva di hashish, pari a 1,7 grammi, all'interno di un esercizio commerciale nelle vicinanze, probabilmente abbandonata da un potenziale acquirente per evitare i controlli della polizia.Il giovane è stato arrestato e condotto in ufficio per le procedure di rito. Tuttavia, considerato il suo stato di incensuratezza, il Pubblico Ministero di turno ha disposto la sua liberazione senza richiedere misure cautelari.