Droga nascosta in camera da letto, nell'armadio hashish e marijuana: denunciata

ANCONA - Hashish, marijuana e oppio nascosti all'interno della sua casa. A finire nei guai una donna, incensurata, denunciata dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona. L'intervento degli agenti è scattato ieri pomeriggio.

I poliziotti sono entrati nella sua abitazione, trovando la droga dentro l'armadio in camera da letto e nel cassetto del comodino in salotto. Inoltre la pusher teneva in casa alcune banconote e tutta l'attrezzatura utile per il confezionamento dello stupefacente. La donna, incensurata, è stata denunciata e dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti.